“أرامكو” و”برتامينا” توقعان اتفاقية تطوير مشروع مصفاة في إندونيسيا

وقعت شركة “أرامكو” السعودية وشركة النفط والغاز الوطنية الإندونيسية “برتامينا” اليوم اتفاقية تطوير مشروع مشترك لامتلاك وتطوير وتشغيل مصفاة تشيلاتشاب في جزيرة جاوة الوسطى في إندونيسيا.

وأوضحت “أرامكو” في بيان صحفي، أنها ستمتلك حصة تعادل 45% من إجمالي أسهم المشروع، فيما ستمتلك “برتامينا” حصة 55%، متوقعة البدء في المشروع عام 2021.

وبينت أنه تم الانتهاء من تصميم المصفاة على أن تبدأ عملية اختيار جهات ترخيص التقنيات في وقت قريب، متوقعة إنجاز أعمال التصميمات الهندسية الأساسية في الربع الأول من 2017، ثم الانتقال إلى مرحلة التصميم الهندسي في الربع الثاني من 2017.

وأضافت أن مصفاة تشيلاتشاب تندرج ضمن خطة التطوير العامة لمصافي برتامينا، حيث من المقرر زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 400 ألف برميل في اليوم، وهي مجهزة لمعالجة النفط العربي الخام الذي توفره أرامكو السعودية.

وأشارت إلى أنه من المقرر أيضًا استخدام المصفاة في إنتاج منتجاتٍ مكررة تطابق مواصفات يورو-4، بالإضافة إلى البتروكيماويات الأساسية والمجموعة الثانية من زيوت الأساس المستخدمة في إنتاج مواد التشحيم.