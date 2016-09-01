“أرامكو ” واليابان توسعان اتفاق تحزين الخام بأوكيناوا

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر يوم الخميس إن الشركة وحكومة اليابان على أعتاب الاتفاق على زيادة السعة التخزينية للخام في أوكيناوا التي تسخدمها الشركة الحكومية بواقع مليوني برميل.

وبموجب الاتفاق مع طوكيو ستقوم كل من شركتي أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية بتخزين ما يصل إلى مليون كيلولتر (6.3 مليون برميل) من الخام في أوكيناوا جنوب غرب البر الرئيسي لليابان.

وفي مقابل توفير مساحة تخزينية مجانية ستحصل اليابان على حق المطالبة بالأولية في المخزونات في حالة الطوارئ.

وقال الناصر للصحفيين في طوكيو إن زيادة السعة الاستيعابية تصب في مصلحة أرامكو واليابان وإنهما تتطلعان لزيادة قدرها مليوني برميل عما هو متاح الآن.

وقال مسؤول في وزارة التجارة اليابانية إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن سعة تخزينية إضافية على الرغم من أن مصدرا على دراية بالموضوع قال إن الاتفاق من المنتظر توقيعه في أكتوبر تشرين الأول.

ويرافق الناصر ووزراء آخرون من بينهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارته لليابان هذا الأسبوع.

وتتعامل اليابان مع الخام الذي يجري تخزينه في أوكيناوا على أنه احتياطي نفطي شبه حكومي وتعد نصف الكميات التي تخزنها أرامكو وأدنوك ضمن احتياطي البلاد من الخام.

وتخزن المملكة العربية السعودية الخام في أوكيناوا منذ فبراير شباط 2011 كما أنها استخدمت المنشأة لإمداد الصين واليابان وكوريا الجنوبية بالنفط.

ووقعت أرامكو يوم الخميس أيضا مذكرات تفاهم بشأن التعاون في الأنشطة التجارية في طوكيو مع شركات يابانية من بينها ثلاث مجموعات مصرفية كبرى.

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