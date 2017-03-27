“أرامكو”: خفض الضرائب على شركات النفط خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد الوطني

قالت شركة أرامكو السعودية أن الأمر الملكي الخاص بتخفيض الضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة؛ يعتبر خطوة إيجابية تعزز توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الدخل بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وفي بيان للشركة قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر أن الأمر الملكي حول خفض معدّل الضريبة المفروضة على الشركة من 85% إلى 50%، سيجعل أرامكو السعودية متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص.

وأكّد الناصر أن أرامكو السعودية مستمرة في تقديم مساهماتها الحيوية في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.