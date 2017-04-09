“أرامكو” تُصدر أول دفعة من الوسيط الكيميائي لأمريكا

احتفلت شركة “أرامكو السعودية” وشركة “آكسنس” مؤخراً، بأول دفعة من الوسيط الكيميائي التي يتم تصنيعها في المملكة لصالح أرامكو السعودية.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أنه تم تصنيع أول دفعة من الوسيط الكيميائي الخاص بالمعالجة الهيدروجينية للديزل لصالح مصفاة الرياض في مرفق آكسنس كاتليست العربية المحدودة في الدمام.

وأضافت أنه سيتم تصدير كمية إضافية من هذا المنتج كدفعة جاهزة للشحن إلى عميل في الولايات المتحدة الأمريكية تحمل ملصق “صُنع في المملكة العربية السعودية”.

يُذكر أن شركة آكسنس هي أحد الموردين الدوليين للتقنيات المتقدمة والوسائط الكيميائية وأجهزة الامتصاص والخدمات الفنية لصناعات التكرير والبتروكيميائيات والغاز وأنواع الوقود البديلة.

وتشغل أرامكو السعودية ومشاريعها المشتركة 18 وحدة للتكرير والبتروكيميائيات في المملكة بترخيص من شركة آكسنس، إلى جانب 16 وحدة إضافية لا تزال قيد التصميم والإنشاء.

وكانت شركة آكسنس قد شغّلت في عام 2015م معملًا جديدًا لإنتاج وسائط كيميائية للمعالجة الهيدروجينية في المملكة تحت اسم شركة آكسنس كاتليست العربية المحدودة.