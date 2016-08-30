“أرامكو ” توقع مذكرة تفاهم مع “بنك الصين”

وقعت شركة “أرامكو السعودية” مذكرة تفاهم مع “بنك الصين” تتصل بالشراكات المستقبلية بين الجانبين، وذلك وفقا لما أوردت وكالة “الانباء السعودية”.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم في العاصمة الصينية بكين وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وبمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور محمد بن عبدالملك آل الشيخ والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان ومدير الخزينة في ارامكو السعودية صلاح الحريقي، مع رئيس مجلس إدارة بنك الصين تيان جولي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض “رؤية المملكة 2030” ومبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الصينية والمشاريع العملاقة التي تنوي المملكة تنفيذها ومشاركة الشركات والبنوك الصينية فيها وسبل التعاون في الفرص الاستثمارية الأخرى.

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