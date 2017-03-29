“أرامكو ” تنتهي من تسعير أول صكوك في تاريخها

أظهرت وثيقة رسمية اطلعت عليها “أرقام”، أن شركة “ارامكو السعودية” انتهت من تسعير صكوك إسلامية مقومة بالريال استحقاق 7 سنوات.

وتم تسعير الصكوك عند سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية “سايبور” لأجل 6 أشهر زائد 25 نقطة أساس.

و كانت “أرامكو” قد دخلت في محادثات مع مصارف من أجل برنامج إصدار صكوك وذلك للمرة الأولى في تاريخها، قد يشمل شرائح عدة على مدار الأعوام المقبلة.

ولم تفصح الشركة عن حجم هذا البرنامج الا أن مصادر إعلامية قد ذكرت سابقا أن الشركة تسعى لجمع نحو 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار)، متوقعة ان تبلغ قيمة أول اصدار نحو 7.5 مليار ريال (2 مليار دولار).

وحسب وكالة “بلومبرغ” فإن شركات “الإنماء للاستثمار” و”إتش إس بي سي القابضة” و ” جي اي بي كابيتال” و”الأهلي كابيتال” و”الرياض كابيتال” و”سامبا كابيتال” والسعودي الفرنسي كابيتال” سيقومون بدور المرتبين للإصدار.