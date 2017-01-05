“أرامكو ” تناقش خفضاً محتملاً للإمدادات يصل إلى 7%

قالت ثلاثة مصادر مطلعة يوم الخميس إن شركة أرامكو السعودية العملاقة بدأت محادثات مع عملاء دوليين لمناقشة خفض محتمل للإمدادات يصل إلى سبعة في المئة من شحنات الخام السعودي في فبراير شباط.

ويهدف الخفض المحتمل إلى تلبية تعهدات المملكة بتقليص الإنتاج ضمن اتفاق توصلت إليه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتقليص فائض المعروض العالمي ودعم الأسعار.

وقال أحد المصادر إن أرامكو السعودية ستتلقى طلبات إمدادات الخام من عملائها لشهر فبراير شباط وإنها تقيم أي درجات الخام يمكن خفض الإمدادات منها.

ومن المتوقع أن يجرى إخطار مشتري النفط السعودي بمخصصاتهم من النفط الخام لشهر فبراير شباط بحلول العاشر من يناير كانون الثاني.