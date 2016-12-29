“أرامكو” ترفع أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر يناير 2017

رفعت “ارامكو السعودية” أسعار عقود البروبان لشهر يناير 2017 إلى 435 دولارا للطن (+ 55 دولارا للطن)، كما رفعت أسعار عقود البيوتان إلى 495 دولارا للطن( +75 دولاراً للطن).

وتمثل هذه الأسعار سعر التصدير من ميناء رأس تنورة تسليم السفينة (FOB).

وتعد الأسعار التي تحددها أرامكو سعرا استرشاديا لباقي المصدرين في آسيا لهذه المواد كون أرامكو هي أكبر مصدر لسوائل غاز البترول الى الأسواق الآسيوية.

أسعار أرامكو للبروبان والبيوتان FOB رأس تنورة الشهر البروبان البيوتان يناير 2016 345 390 فبراير 285 315 مارس 290 320 ابريل 320 350 مايو 325 380 يونيو 330 365 يوليو 295 310 أغسطس 285 290 سبتمبر 295 320 أكتوبر 340 370 نوفمبر 390 440 ديسمبر 380 420 يناير 2017 435 495