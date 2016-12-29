“أرامكو” ترفع أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر يناير 2017

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رفعت “ارامكو السعودية” أسعار عقود البروبان لشهر يناير 2017 إلى  435  دولارا للطن (+ 55 دولارا للطن)، كما رفعت أسعار عقود البيوتان إلى 495 دولارا للطن( +75  دولاراً للطن).
وتمثل هذه الأسعار سعر التصدير من ميناء رأس تنورة تسليم السفينة (FOB).
وتعد الأسعار التي تحددها أرامكو سعرا استرشاديا لباقي المصدرين في آسيا لهذه المواد كون أرامكو هي أكبر مصدر لسوائل غاز البترول الى الأسواق الآسيوية.

 

أسعار أرامكو للبروبان والبيوتان FOB رأس تنورة

الشهر

البروبان

البيوتان

يناير 2016

345

390

فبراير

285

315

مارس

290

320

ابريل

320

350

مايو

325

380

يونيو 

330

365

يوليو

295

310

أغسطس

285

290

سبتمبر

295

320

أكتوبر

340

370

نوفمبر

390

440

ديسمبر

380

420

يناير 2017

435

495

يذكر أن أرامكو تبيع سوائل الغاز كالبروبان والبيوتان الى شركات البتروكيماويات المحلية بخصم قدره 20% عن أسعار التصدير من ميناء رأس تنورة وذلك حسب التسعيرة الجديدة التي بدأ تطبيقها منذ بداية العام الحالي.

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Tags:أرامكوأسعارالبروبان والبيوتان
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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