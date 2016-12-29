“أرامكو” ترفع أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر يناير 2017

رفعت “ارامكو السعودية” أسعار عقود البروبان لشهر يناير 2017 إلى 435 دولارا للطن (+ 55 دولارا للطن)، كما رفعت أسعار عقود البيوتان إلى 495 دولارا للطن( +75 دولاراً للطن).
وتمثل هذه الأسعار سعر التصدير من ميناء رأس تنورة تسليم السفينة (FOB).
وتعد الأسعار التي تحددها أرامكو سعرا استرشاديا لباقي المصدرين في آسيا لهذه المواد كون أرامكو هي أكبر مصدر لسوائل غاز البترول الى الأسواق الآسيوية.
أسعار أرامكو للبروبان والبيوتان FOB رأس تنورة
الشهر
البروبان
البيوتان
يناير 2016
345
390
فبراير
285
315
مارس
290
320
ابريل
320
350
مايو
325
380
يونيو
330
365
يوليو
295
310
أغسطس
285
290
سبتمبر
295
320
أكتوبر
340
370
نوفمبر
390
440
ديسمبر
380
420
يناير 2017
435
495
يذكر أن أرامكو تبيع سوائل الغاز كالبروبان والبيوتان الى شركات البتروكيماويات المحلية بخصم قدره 20% عن أسعار التصدير من ميناء رأس تنورة وذلك حسب التسعيرة الجديدة التي بدأ تطبيقها منذ بداية العام الحالي.