“أرامكو ” ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا في فبراير

قالت شركة أرامكو السعودية يوم الخميس إنها رفعت سعر فبراير شباط لخامها العربي الخفيف في الشحنات المتجهة إلى العملاء الآسيويين بواقع 0.60 دولار للبرميل مقارنة مع يناير كانون الثاني إلى خصم قدره 0.15 دولار للبرميل عن متوسط خامي سلطنة عمان ودبي.

وخفضت الشركة سعر البيع الرسمي للخام إلى شمال غرب أوروبا بواقع 0.50 دولار للبرميل في فبراير شباط عن الشهر السابق ليصبح بخصم قدره 4.70 دولار للبرميل عن المتوسط المرجح لخام برنت.

وتحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف المتجه إلى الولايات المتحدة في فبراير شباط بعلاوة 0.25 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت بارتفاع 0.20 دولار للبرميل عن الشهر السابق.