“أرامكو” ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا

قالت شركة أرامكو السعودية يوم الخميس إنها رفعت سعر بيع خامها العربي الخفيف إلى العملاء الآسيويين في شحنات مارس آذار بمقدار 0.30 دولار للبرميل عن فبراير شباط ليصل إلى 0.15 دولار للبرميل فوق متوسط خامي سلطنة عمان ودبي.

ورفعت الشركة سعر البيع الرسمي لشحنات مارس آذار من الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بواقع 1.25 دولار للبرميل عن الشهر السابق ليصل السعر إلى المتوسط المرجح لخام برنت مخصوما منه 3.45 دولار للبرميل.

وتقرر رفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة في مارس آذار 0.15 دولار عن الشهر السابق ليصل إلى 0.40 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت.