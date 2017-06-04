“أرامكو ” ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا

قالت أرامكو السعودية يوم الأحد إنها رفعت سعر البيع الرسمي لشحنات يوليو تموز من خامها الخفيف المتجهة إلى العملاء الآسيويين 0.60 دولار للبرميل ليقل بذلك 0.25 دولار عن متوسط خامي عمان ودبي.

ورفعت الشركة سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا 35 سنتا للبرميل ليصل إلى سعر تسوية خام برنت في بورصة انتركونتننتال مخصوما منه 3.10 دولار للبرميل.

وحددت سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة بعلاوة سعرية 1.10 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت وذلك بزيادة 0.50 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

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