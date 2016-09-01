“أرامكو” ترفع أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر سبتمبر

رفعت ارامكو السعودية أسعار عقود البروبان لشهر سبتمبر 2016 إلى 295 دولارا للطن (+10 دولارات)، ورفعت أسعار عقود البيوتان إلى 320 دولارا للطن ( + 30 دولارا).
وتمثل هذه الأسعار سعر التصدير من ميناء رأس تنورة تسليم السفينة (FOB).
وتعد الأسعار التي تحددها أرامكو سعرا استرشاديا لباقي المصدرين في آسيا لهذه المواد كون أرامكو هي أكبر مصدر لسوائل غاز البترول الى الأسواق الآسيوية.
|
أسعار أرامكو للبروبان والبيوتان FOB رأس تنورة
|
الشهر
|
البروبان
|
البيوتان
|
يناير 2016
|
345
|
390
|
فبراير 2016
|
285
|
315
|
مارس 2016
|
290
|
320
|
ابريل 2016
|
320
|
350
|
مايو 2016
|
325
|
380
|
يونيو 2016
|
330
|
365
|
يوليو 2016
|
295
|
310
|
أغسطس 2016
|
285
|
290
|
سبتمبر 2016
|
295
|
320
يذكر أن أرامكو تبيع سوائل الغاز كالبروبان والبيوتان الى شركات البتروكيماويات المحلية بخصم قدره 20% عن أسعار التصدير من ميناء رأس تنورة وذلك حسب التسعيرة الجديدة التي بدأ تطبيقها منذ بداية العام الحالي.