“أرامكو” ترفع أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر سبتمبر

رفعت ارامكو السعودية أسعار عقود البروبان لشهر سبتمبر 2016 إلى 295 دولارا للطن (+10 دولارات)، ورفعت أسعار عقود البيوتان إلى 320 دولارا للطن ( + 30 دولارا).

وتمثل هذه الأسعار سعر التصدير من ميناء رأس تنورة تسليم السفينة (FOB).

وتعد الأسعار التي تحددها أرامكو سعرا استرشاديا لباقي المصدرين في آسيا لهذه المواد كون أرامكو هي أكبر مصدر لسوائل غاز البترول الى الأسواق الآسيوية.

أسعار أرامكو للبروبان والبيوتان FOB رأس تنورة الشهر البروبان البيوتان يناير 2016 345 390 فبراير 2016 285 315 مارس 2016 290 320 ابريل 2016 320 350 مايو 2016 325 380 يونيو 2016 330 365 يوليو 2016 295 310 أغسطس 2016 285 290 سبتمبر 2016 295 320

يذكر أن أرامكو تبيع سوائل الغاز كالبروبان والبيوتان الى شركات البتروكيماويات المحلية بخصم قدره 20% عن أسعار التصدير من ميناء رأس تنورة وذلك حسب التسعيرة الجديدة التي بدأ تطبيقها منذ بداية العام الحالي.

تعليقات

comments