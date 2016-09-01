“أرامكو” ترفع أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر سبتمبر

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أرامكو السعودية

رفعت ارامكو السعودية أسعار عقود البروبان لشهر سبتمبر 2016 إلى  295  دولارا للطن (+10 دولارات)، ورفعت أسعار عقود البيوتان إلى 320 دولارا للطن ( + 30 دولارا).

 

وتمثل هذه الأسعار سعر التصدير من ميناء رأس تنورة تسليم السفينة  (FOB).

 

وتعد الأسعار التي تحددها أرامكو سعرا استرشاديا لباقي المصدرين في آسيا لهذه المواد كون أرامكو هي أكبر مصدر لسوائل غاز البترول الى الأسواق الآسيوية.

 

أسعار أرامكو للبروبان والبيوتان FOB رأس تنورة

الشهر

البروبان

البيوتان

يناير 2016

345

390

فبراير 2016

285

315

مارس 2016

290

320

ابريل 2016

320

350

مايو 2016

325

380

يونيو 2016

330

365

يوليو 2016

295

310

أغسطس 2016

285

290

سبتمبر 2016

295

320

يذكر أن أرامكو تبيع سوائل الغاز كالبروبان والبيوتان الى شركات البتروكيماويات المحلية بخصم قدره 20% عن أسعار التصدير من ميناء رأس تنورة وذلك حسب التسعيرة الجديدة التي بدأ تطبيقها منذ بداية العام الحالي.

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Tags:أرامكوأسعارارتفاع
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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