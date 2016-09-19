“أرامكو” ترسي مشروع غاز على “كاد السعودية”

قالت كاد السعودية اليوم الاثنين إنها فازت بعقد من شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو يتعلق بزيادة دور الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة بالبلد المنتج للنفط.

وقالت الشركة في بيان إنها ستتولى أعمال الهندس والتوريد والتشييد والتشغيل لشبكة خطوط أنابيب لنقل الغاز طولها الإجمالي 1118 كيلومترا.

يشمل العقد أيضا مرافق الدعم مثل محطات الصمامات وكابلات الألياف البصرية وأنظمة القياس. ويتعلق العمل بشبكة الغاز الرئيسية 2 ومشروع الفاضلي للغاز.

ولم يذكر البيان قيمة العقد لكن مصدرا مطلعا قال إن قيمته في حدود خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار).

ويمضي أكبر بلد مصدر للنفط في العالم قدما في مشاريع غاز لتلبية الطلب المحلي المتنامي وتوفير النفط للتصدير والتكرير.

وستزيد شبكة الغاز الرئيسية 2 سعة المنظومة التي تتألف منها خطوط أنابيب الغاز الرئيسية للمملكة إلى 12.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا بحلول 2018 من 8.4 مليار حاليا.

وتنفذ شاندونغ الصينية للإنشاءات الكهربية المرحلة الأولى من توسعة شبكة الغاز الرئيسية بتركيب محطات ضغط لتقوية ضخ الغاز من المقرر الانتهاء منها بنهاية 2016.

وأنشئت شبكة الغاز الرئيسية في منتصف السبعينيات لتجميع ومعالجة الغاز المصاحب المستخرج من آبار النفط للاستخدام في الصناعات المحلية.