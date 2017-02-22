“أرامكو” تدرس طرح أسهمها في السعودية بأسعار مخفضة

ذكرت وكالة أنباء “بلومبيرغ” نقلا عن مصادر لها، أن شركة “أرامكو السعودية” تدرس طرح أسهم الشركة بأسعار مخفضة للمواطنين في السعودية.

وأضافت الوكالة، أن الشركة تدرس الطرق التي تمكن من خلالها المستثمرين الأفراد في السعودية من شراء الأسهم بأسعار أقل من مستثمري البورصات العالمية.

وأشارت الى أن “أرامكو” ما زالت تدرس إدراج أسهمها في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وآسيا، إضافة إلى السعودية، وتخطِّط لاختيار بنوك محلية لتقديم المشورة بشأن عملية الطرح في السعودية، مبينةً أنه لم تصدر بعد قرارات نهائية بشأن سعر السهم أو مكان طرحه.

وبحسب البيانات المتوافرة في “أرقام” تقرر طرح حصة لا تزيد على 5 % من أرامكو للاكتتاب العام وبحد أقصى بحلول عام 2018.

وذكرت وكالة “رويترز” أمس، بأن “أرامكو” تلقت عروضا من ستة بنوك على الأقل للاضطلاع بدور استشاري في الطرح العام الأولي في السعودية.