أرامكو” تتراجع عن خططها لإقامة مشروع مشترك مع “بتروناس “الماليزية

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن شركة “أرامكو” السعودية قامت بإلغاء خططها لإقامة مشروع في مجال التكرير والبتروكيماويات بقيمة 20.1 مليار دولار، مشترك مع شركة “بتروناس” الماليزية.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر لها، أن دراسة الجدوى التي أجرتها “أرامكو” خلصت إلى أن المشروع الذي تقوده “بتروناس” والذي سيقام جنوب ماليزيا، لن يدر إيرادات كافية.

و قالت مصادر صحفية مؤخرا إن شركتي “بتروناس الماليزية ” و”أرامكو” تعتزمان الدخول في شراكة بمشروع مصفاة قيمتها 21 مليار دولار، وذلك بحصة قدرها 50% في المشروع لكل منهما.