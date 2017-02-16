“أرامكو ” تعتزم دخول السوق العالمية لزيوت الأساس

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أعلنت “أرامكو السعودية” اعتزامها دخول السوق العالمية لزيوت الأساس ضمن جهودها لتحقيق أقصى قيمة من المنتجات النفطية، وذلك في إطار مساعي الشركة لتحقيق التكامل في قطاع التكرير والتسويق بالشركة.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إن لها وجودا قائما بالفعل في سوق زيوت الأساس من خلال مشاريعها المشتركة التي تعمل بشكل مستقل في مجال إنتاج زيت الأساس وتسويقه.

وكانت الشركة قد نجحت في إطار سعيها إلى تحقيق ذلك الهدف في إكمال برنامج تقني يشمل 15 تطبيقًا تغطي كافة احتياجات الصناعة، وتشمل تلبية اشتراطات معهد البترول الأمريكي الخاصة بزيوت المحركات.

ونجحت الشركة كذلك في تطوير زيوت محركات سيارات الركاب وفقًا لمواصفات الجمعية الفنية لصناعة زيوت التشحيم الأوروبية.

وذكرت الشركة في بيانها أنها طرحت ثلاثة أنواع من زيوت الأساس تحمل علامتها التجارية، وهي أرامكو ديورا للمجموعة 1، وأرامكو بريما للمجموعة 2، وأرامكو ألترا للمجموعة 3.

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Tags:أرامكوزيوتنفط
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امل صبرى

امل صبرى

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