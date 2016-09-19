“أرامكو السعودية” تخطط لصيانة مصفاتين

قالت أربعة مصادر مطلعة إن شركة أرامكو السعودية الحكومية للنفط تخطط لإغلاق مصفاتين قرب نهاية هذا العام لإجراء صيانة دورية.

وقد تتسبب عمليات الصيانة في زيادة صادرات المملكة من الخام وتقليل إنتاجها من المنتجات النفطية بما يعطي بعض الدعم لهوامش التكرير في المنطقة.

وقالت المصادر إن من المتوقع أن تغلق ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) – التي تملك أرامكو 62.5 بالمئة منها وتمتلك سينوبك الصينية النسبة المتبقية فيها – مجمع التكرير البالغة طاقته 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني لإجراء الصيانة.

وقال أحد المصادر إن هذا قد يستغرق ما بين 10 و15 يوما.

وذكرت المصادر أن أرامكو تنوي أيضا إجراء عمليات صيانة في مصفاة رأس تنورة في ديسمبر كانون الأول لمدة تتراوح بين 20 و25 يوما وقد تغطي تلك الأعمال وحدة تقطير الخام فقط.

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