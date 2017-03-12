“أرامكس” تعلن عن قائمة أسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة

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أعلنت شركة “أرامكس” المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، اليوم، عن قائمة أسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة، كالتالي:

-عبدالله المزروعي، غير تنفيذي/ مستقل

– حسين هاشم، تنفيذي

– محمد مرعي، غير تنفيذي/ مستقل

– رامز شحاده، غير تنفيذي/ مستقل

– عايض الجعيد، غير تنفيذي

– أحمد البادي، غير تنفيذي/ مستقل

– فادي غندور، غير تنفيذي/ غير مستقل

– طارق بن هندي، غير تنفيذي/ مستقل

– روبرت بووث، غير تنفيذي/ مستقل

– محمد السويدي، غير تنفيذي/ مستقل

– أحمد فاعور (ممثلا عن البريد الأسترالي)، غير تنفيذي/ غير مستقل

– روبرت بلاك (ممثلا عن البريد الأسترالي) ، غير تنفيذي/ غير مستقل

– جاسم العوضي، غير تنفيذي/ مستقل

– محمد فالي، غير تنفيذي/ مستقل

– سامر حامد، غير تنفيذي/ مستقل

وأوضحت الشركة في بيان لها على سوق دبي اليوم، أنه سيتم التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الادارة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، الذي سيعقد يوم الثلاثاء 21 مارس القادم.

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Tags:أرامكساجتماع مجلس الإدارةنقل
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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