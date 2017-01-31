“أرامكس” تعتزم تنفيذ 3 صفقات استحواذ في 2017

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أعلنت شركة “أرامكس” لخدمات النقل والشحن المدرجة في سوق دبي المالي، أنها تعتزم تنفيذ 3 صفقات استحواذ جديدة خلال عام 2017.

وأوضح حسين هاشم، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الاستحواذات الجديدة تتركز في قطاعات التكنلوجيا والشركات الناشئة، والمتخصصة في الطرود البريدية، لافتاً إلى أن معظم هذه الاستحواذات ستكون في الأسواق الآسيوية.

وأشار إلى أن الشركة تخطط لإقامة مركز لوجستي مخصص للطرود البريدية في مطار دبي الدولي “مبنى 3” على مساحة 10 آلاف متر مربع بتكلفة تترواح بين 3 و4 ملايين دولار، مضيفاً أن المركز سيكون للإيجار.

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Tags:أرامكسخدماتدبي
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