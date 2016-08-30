أراضي دبي تدعم “سيتي سكيب غلوبال 2016”

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن توفير الدعم اللازم للدورة الخامسة عشرة من معرض «سيتي سكيب غلوبال 2016». وخلال مشاركتها في هذا الحدث الذي يقام على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من شهر سبتمبر المقبل، يمكن لزوار المعرض التعرف على أحدث خدمات الدائرة في منصتها رقم (SAJ10) في قاعة الشيخ سعيد أرينا بمركز دبي التجاري العالم.

وعلى مدى ثلاثة أيام، ستحرص الدائرة على تسليط الضوء على برامجها وخطتها الاستراتيجية وغاياتها، إلى جانب التركيز على دورها الرئيسي لتوفير بيئة عقارية آمنة ومستدامة، وتزويد الزوار بكافة المعلومات لنشر التوعية في السوق العقاري، بما يتناغم مع شعارها لهذه الدورة تحت عنوان «بيئة عقارية عالمية في الابتكار والثقة والسعادة».

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «إننا نرى في معرض ومؤتمر سيتي سكيب العالمي فرصة مثالية لنا للتأكيد على رسالتنا الهادفة إلى التأسيس لبيئة عقارية تمتاز بأعلى المعايير العالمية، وذلك بالاعتماد على أحدث الابتكارات والتطبيقات التي تقود إلى عمليات آمنة لجميع الأطراف، وتعزز الثقة وتضمن السعادة في أوساط المتعاملين.

ويساعدنا هذا الحدث الذي يعد أكبر الفعاليات وأكثرها شهرة في العالم في مجال التطوير والاستثمار العقاري على الوصول إلى أعداد كبيرة من شرائح متعاملينا، وشرح أهدافنا وغاياتنا وخططنا الاستراتيجية».

أهداف

وأضاف بن مجرن: «تلعب أراضي دبي دورًا مهمًا في تحقيق أهداف المعرض من حيث الربط بين الزوار والمختصين الرواد في قطاع العقارات، لإطلاعهم على أحدث التوجهات في سوقنا العقاري، وما يرتبط بها من تشريعات وقوانين وإجراءات، إضافة إلى التطبيقات والخدمات التي نوفرها لهذا القطاع، لضمان إجراءات عقارية سلسة ومريحة».

ومن بين الخدمات التي سيتم التركيز عليها هذا العام «القاضي الذكي» الذي يعدّ تطبيقًا معاصرًا لما يقدمه من معلومات مهمّة للغاية لطرفي العلاقة الإيجارية قبل الدخول في مراحل التقاضي المختلفة، ويرشد المتعاملين حول إجراءات الدعاوى القضائية إذا كان يحق لهم رفعها.

منظومة ذكية

ويمكن لزوار المعرض التعرف إلى تطبيق «إيجاري»، وهو عبارة عن منظومة ذكية متكاملة تقدم خدماتها للمستأجرين والملاك عن قطاع الإيجارات، بما في ذلك بيانات الحاسبة الإيجارية، ولائحة بأسماء شركات الإدارة المعتمدة وعناوينها، إضافة إلى مكاتب الطباعة المرخصة لتسجيل عقود الإيجار، كما يوفر التطبيق خدمة طباعة شهادة إيجاري.

وسيعرض ممثلو أراضي دبي في هذا الحدث «تطبيق وسطاء دبي». وعن طريق هذه البوابة الإلكترونية، يمكن للزوار الاستفادة من المعلومات التي توفرها عن الوسطاء والمكاتب المرخصة والمعتمدة من قبل الدائرة، ومعرفة تصنيفهم بحسب مستويات ادائهم. وتوفر واجهة البوابة أيضًا معلومات عن المكاتب العقارية والوسطاء المسجلين لديها وصلاحيات التراخيص للوسطاء والمكاتب.

يشار إلى أن دورة العام الماضي من المعرض استقطبت أكثر من 43 ألف زائر للتعرف إلى المشروعات لما يزيد على 320 عارضًا ينتمون إلى أكثر من 100 دولة. وتشير الجهة المنظمة إلى أن نسخة هذا العام ستشهد زخمًا أكبر بفضل ما توفره من برامج تفاعلية تمتاز بمحتواها الغني.

تطبيقات

وستكون الخارطة الاستثمارية التطبيق الثاني الذي ستعرضه الدائرة على زوار المعرض. وسيعمل ممثلو الدائرة على إبراز أهمية هذه الخدمة التي تمثل سوقًا عقاريًا ذكيًا يخدم المجتمع العقاري عمومًا. ومن خلاله، يمكن عرض المشاريع العقارية للمطورين.

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