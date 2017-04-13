“أرابتك” تعلن كامل تفاصيل هيكلة رأس مالها

أعلنت شركة أرابتك في بيان لها على سوق دبي اليوم مستجدات برنامج إعادة هيكلة راسمال المزمع تطبيقه خلال المرحلة المقبلة.

وتعاني شركة أرابتك العاملة في مجال المقاولات كثيرا – مثل العديد من الشركات العاملة في المجال بالمنطقة – بسبب التراجع الكبير الذي شهده قطاع البناء والمقاولات والعقار خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 4.6 مليار درهم أي ما يعادل 101 % من رأس مالها، لذى سيطلب من مساهمي الشركة أولا التصويت على استمراريتها .

وبينت أن إجمالي المطلوبات تجاوز إجمالي الموجودات بـ 250.7 مليون درهم، ما يجعل الشركة في حال الموافقة على استمرارها بحاجة لرأس مال جديد للوفاء بالتزاماتها المالية وتمويل المشاريع ودعم خطة الادارة وتوفير المرونة المالية لاغتنام الفرص والنمو.

وبينت ان خطة هيكلة رأس المال ستتم عبر المراحل التالية:

1. زيادة رأس المال

قالت الشركة انها سترفع راسمالها خلال الخطوة الاولى من 4615.1 مليون درهم الى 6115.1 مليون دهم عن طريق طرح 1500.0 مليون سهم كأسهم حقوق أولوية بقيمة إسمية 1 درهم للسهم، كما يوضح الجدول التالي:

أرابتك القابضة – تفاصيل زيادة رأس المال رأس المال الحالي 4615.1 مليون درهم عدد الاسهم الحالي 4615.1 مليون سهم حجم وقيمة الزيادة 1500.0 مليون درهم ( 1500.0 مليون سهم) نسبة الزيادة 32 % سعر طرح السهم الجديد 1 درهم للسهم قيمة وحجم رأس المال الجديد 6115.1 مليون درهم ( 6115.1 مليون سهم)