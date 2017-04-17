“أرابتك ” تعين بيتر بولارد رئيساً مالياً لها

أعلنت شركة “أرابتك القابضة” المدرجة في سوق دبي المالي، عن تعيين بيتر بولارد رئيساً مالياً لها، لافتة إلى أنه بدأ بتنفيذ مهام منصبه اعتباراً من 16 أبريل 2017.

وأوضح هامش تيرويت الرئيس التنفيذي للمجموعة أن بولارد سيتولى الإشراف على برنامج إعادة الرسملة والخطة التي وضعتها المجموعة خلال الأشهر الماضية.

ولفت إلى أنه تم تعيين بيتر بولارد خلفاً لرافي مورثي الذي شغل منصب الرئيس المالي للمجموعة خلال الفترة الانتقالية التي مرت بها، مبيناً أن رافي مورثي سيتولى منصب الرئيس المالي لشركة أرابتك للإنشاءات وهو المنصب الذي شغله منذ 2015.

وسيمارس بولارد مهامه مع “أرابتك” في مقرها الواقع في “آيبيك سكوير” بأبوظبي.

يشار إلى أن بيتر بولارد شغل منصب العضو المنتدب لمجموعة سيركو بمكتبها في هونغ كونغ قبل توليه منصب الرئيس التنفيذي لآرابتك، كما شغل العديد من المناصب في قطاعي العقارات والإنشاءات بدولة الإمارات وأسيا وأستراليا ومن أبرزها الرئيس المالي في ليتون للمقاولا ت المحدودة.

وحسب البيانات المتاحة من “أرقام” كانت شركة أرابتك القابضة قد وضعت خطة زمنية مدتها ثلاثة أعوام (2017-2019) لتحسين وضعها الحالي، وتتضمن بيع بعض الأصول غير الأساسية المملوكة للشركة خلال العام الجاري، والعودة إلى توزيع الأرباح النقدية.

وكانت الشركة قد أشارت إلى أنها تعاني من التراجع الكبير الذي شهده قطاع البناء والعقارات والمقاولات خلال السنوات الأخيرة، مبينة ان خسائرها المالية بلغت 4.6 مليار درهم أي ما يعادل 101% من رأس مالها.