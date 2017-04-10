“أدنوك للتوزيع” تعلن عن أسعار إعادة تعبئة إسطوانات الغاز المسال غير المدعوم

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتوزيع “أدنوك للتوزيع” عن تخفيض أسعار إعادة تعبئة إسطوانات الغاز المسال غير المدعوم لشهر أبريل الجاري في جميع محطاتها، بأكثر من 10 %، كما يتضح في الجدول التالي:

أدنوك – أسعار أسطوانات الغاز المسال غير المدعوم مارس 2017 أبريل 2017 التغير أسطوانة سعة 25 رطلاً (درهم) 58 52 (11.5 %) إسطوانة سعة 50 رطلا (درهم) 116 104 (10.3 %) إسطوانة سعة 100 رطل (درهم) 232 208 (10.3 %)