“أدنوك للتوزيع” تعلن عن أسعار إعادة تعبئة إسطوانات الغاز المسال غير المدعوم

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتوزيع “أدنوك للتوزيع” عن تخفيض أسعار إعادة تعبئة إسطوانات الغاز المسال غير المدعوم لشهر أبريل الجاري في جميع محطاتها، بأكثر من 10 %، كما يتضح في الجدول التالي:

أدنوك – أسعار أسطوانات الغاز المسال غير المدعوم

مارس 2017

أبريل 2017

التغير

أسطوانة سعة 25 رطلاً (درهم)

58

52

(11.5 %)

إسطوانة سعة 50 رطلا (درهم)

116

104

(10.3 %)

إسطوانة سعة 100 رطل (درهم)

232

208

(10.3 %)

ويجري مراجعة أسعار إعادة تعبئة اسطوانات الغاز المسال شهرياً، كما يجري في مراجعة أسعار الوقود (البنزين والديزل) بالتجزئة شهريا وإعادة تسعيرها.

وتوفر “أدنوك للتوزيع” للمستحقين الغاز المسال بالسعر المدعوم بسعر 20 درهماً لسعة 25 رطلاً و30 درهماً لسعة 50 رطلاً في أبوظبي والمناطق الشمالية من خلال بطاقة رحال إ – غاز التي تصدرها الشركة.

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Tags:أدنوكأسعارنفط
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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