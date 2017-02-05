“أدنوك للتوزيع” تعتزم افتتاح 25 محطة جديدة

قال سعيد مبارك الراشدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة “أدنوك للتوزيع” إن الشركة تعتزم افتتاح 25 محطة جديدة في الإمارات خلال 2017.

وأوضح أن الشركة تعتزم افتتاح 10 محطات ضمن شبكة “أدنوك إكسبريس” في مدينة أبوظبي وضواحيها، لافتاً إلى أنها افتتحت منذ بداية العام محطتي “المقطع” و”الشروق” ضمن شبكة “أدنوك إكسبريس” بالإضافة إلى محطة خدمة “الدار” الواقعة في منطقة بني ياس في أبوظبي.

وأضاف أن الشركة ستركز خلال الفترة القادمة على تقنيات الوقود البديل والحلول الصديقة للبيئة، ضمن التخطيط المتعلق بالشركة وعملياتها التشغيلية.