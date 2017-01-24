“أدنوك للتوزيع” تدشن سلسلة لمحطات الوقود في أبوظبي

افتتحت شركة “أدنوك للتوزيع” اليوم سلسلة محطات “أدنوك اكسبرس” الجديدة كلياً، والتي جهّزت لخدمة المناطق والطرقات الأكثر ازدحاماً في مدينة أبوظبي وضواحيها وفق مفهوم جديد يحدد خدماتها بتعبئة الوقود فقط.

وجاء ذلك ذلك خلال حفل خاص نظم لافتتاح محطة “المقطع” الواقعة على شارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في أبوظبي، بالقرب من محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية.

وبحسب بيان صدر عن الشركة، يأتي افتتاح محطة المقطع، بالتزامن مع افتتاح محطة “الشروق” ضمن سلسلة “أدنوك اكسبرس” والواقعة في مدينة شخبوط بأبوظبي.

وتمتاز محطات وقود “أدنوك اكسبرس” بكونها محطات خدمة مصممة بشكل طولي تضم كل منها جزيرة واحدة مزوّدة بمضختين وبمساحة إجمالية 600 متر مربع أو ثلاثة مضخات وبمساحة إجمالية 800 متر مربع – وتقدمان لروّادهما خدمات التزوّد باثنين من منتجات الوقود فقط وهما خصوصي 95وإي بلس 91.

وأوضحت الشركة أن المرحلة الأولى لسلسلة محطات الوقود “أدنوك اكسبرس” والتي من المتوقع استكمالها خلال الربع الأول من العام الجاري؛ تشمل افتتاح 8 محطات إضافية تشمل محطتين في مدينة محمد بن زايد ومحطة واحدة في المواقع التالية: مدينة شخبوط، ومدينة خليفة، وشارع الشيخ زايد بن سلطان، وشارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وشارع دلما، وشارع الفلاح بأبوظبي.

وأشارت إلى أن خططها التوسعية تتضمن افتتاح 25 محطة خدمة و8 محطات ضمن شبكة ’أدنوك اكسبرس‘ خلال عام 2017، مؤكدة أن خططها المستقبلية تشمل مختلف مناطق الدولة التي تعاني من ازدحام سكاني وعمراني مترافق مع عدم توفر المساحات اللازمة لإنشاء محطات خدمة متكاملة.

يذكر أن شبكة أدنوك للتوزيع تضم اثنتين من محطات “أدنوك اكسبرس”، إلى جانب 336 محطة في مختلف مناطق الدولة، منها 92 محطة خدمة في مدينة أبوظبي وضواحيها، 34 محطة في المنطقة الغربية، 41 محطة في مدينة العين، 87 محطة في إمارة الشارقة، 43 محطة في إمارة رأس الخيمة، 14 محطة في إمارة أم القيوين، 21 محطة في إمارة الفجيرة، و13 محطة في إمارة عجمان.