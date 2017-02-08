“أدنوك”: لا تغيير برواتب الموظفين والعلاوات

قال غنام الزروعي مدير دائرة الموارد البشرية بالإنابة في شركة بترول أبوظبي الوطنية “ادنوك”، إنه لن يتم تغيير الرواتب الأساسية والعلاوات الاجتماعية لموظفي الشركة.

وأشار في حديث له لبرنامج على الهواء مع إف إم أبوظبي، إلى أن كل ما تم عمله هو إجراء دراسة كشفت فروقات كبيرة بين الموظفين في مختلف القطاعات البترولية.

وأوضح أنه في الماضي كانت الشركات تحتاج لاستقطاب الكفاءات للعمل في ظروف صحراوية نائية ما يستوجب منح امتيازات، لافتاً إلى أنه تم إنشاء عديد من المدن المتطورة مثل مدينة الرويس التي تحوي كل التجهيزات مثل المدارس والفلل ومركز تسوق وسينما ومستشفى طبيا، لافتاً إلى أنه بمقارنتها بمدن داس وزاكوم لا توجد فيها مشقة تستدعي منح امتيازات.

وأضاف أنه من غير المعقول أن يتقاضى مهندس في المنصات البحرية مرتباً أقل من موظف موجود في مدينة الرويس بمؤهلات أقل.