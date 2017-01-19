“أدنوك” قد تعيد تشغيل وحدة بنزين الرويس خلال شهرين إلى ثلاثة

قالت ثلاثة مصادر بقطاع التكرير إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قد تستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر لإعادة تشغيل وحدة تكسير السوائل المبقاة بالحفز المنتجة للبنزين بعد اندلاع حريق بمصفاة الرويس التابعة لها.

وقال أحد المصادر إن الشركة مازالت تقيم الوضع للتأكد من إجراءات السلامة قبل إعادة تشغيل الوحدة البالغة طاقتها 127 ألف برميل يوميا.

وأعادت الشركة تشغيل وحدة تقطير الخام المتوقع أن تستغرق عدة أيام كي تستأنف الإنتاج الكامل.

وقال مصدر ثان إن إعادة تشغيل وحدة التكسير ستستغرق فترة أطول لارتباطها بوحدة البتروكيماويات التي شملها الحريق مضيفا أن أدنوك قد تضطر إلى استيراد البنزين لتلبية الطلب المحلي.

ويقول تجار إن من المرجح أن تصدر أدنوك فائض زيت الوقود الناتج عن عمليات التكرير إذا تعذر إعادة تشغيل وحدة التكسير.