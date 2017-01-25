“أدنوك” توقّع اتفاقية لتخزين 5.9 مليون برميل من النفط الخام

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، إتفاقية مع دارمينرا برادان وزير دولة الهند للبترول والغاز الطبيعي، لتخزين 5.9 مليون برميل من النفط الخام كاحتياطي استراتيجي في الهند.

وجاء ذلك ضمن توقيع الإمارات والهند اليوم، في العاصمة نيودلهي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة وعددا من مذكرات التفاهم بين البلدين وجرى تبادل وثائق الاتفاقيات بين الجانبين.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك، إن هذه الاتفاقية التي ستعود بالفائدة على الطرفين تتيح الفرصة لأدنوك لزيادة حصتها في السوق عبر تزويد قطاع التكرير المزدهر في الهند بالنفط الخام عالي الجودة بالتزامن مع تلبية الطلب المتنامي وتعزيز أمن الطاقة”.

وأضاف: “سنستفيد من منشأة منجلور في تعزيز علاقاتنا التجارية الحالية في الهند فضلا عن استكشاف الفرص الجديدة المتاحة في مجال منتجات التكرير والبتروكيماويات التي تتوسع فيها أدنوك”.

كما وقعت أدنوك مذكرة تفاهم حول فرص تزويد النفط الخام للمصفاة الجديدة التابعة لشركة هالديا المحدودة للبتروكيماويات بمدينة كلكوتا في ولاية غرب البنغال والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 ألف برميل نفط يوميا.

وحسب بنود مذكرة التفاهم سيدرس الطرفان احتمالات زيادة إمدادات النافثا الخفيفة المكررة التي تنتجها أدنوك إلى شركة هالديا المحدودة للبتروكيماويات.