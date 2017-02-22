“أدنوك” توقّع اتفاقية لبيع 528 ألف طن من الغاز البترولي المسال سنوياً

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” اتفاقية استراتيجية مع “فيتول”، أكبر شركة مستقلة في العالم لتجارة الطاقة، تقوم بموجبها أدنوك ببيع 528 ألف طن سنوياً من الغاز البترولي المسال لشركة فيتول على مدى السنوات العشر القادمة.

وتمتد الاتفاقية حتى 31 ديسمبر 2026 وتبدأ بأثر رجعي اعتباراً من 1 يناير 2017، وتم توقيعها خلال فعاليات “الأسبوع الدولي للبترول”، في لندن، ولم يتم الإفصاح عن تفاصيلها المالية.

وأشارت “أدنوك” في بيان رسمي إلى أنها تتبع استراتيجية جديدة لبيع إنتاجها من الغاز البترولي المسال وفق عقود طويلة الأجل، بما يضمن التعامل الأمثل مع فائض المعروض الناتج عن التطور الكبير الذي شهدته تقنيات إنتاج الغاز الصخري.

يشار إلى أن شركة فيتول الهولندية تمتلك اليوم أكثر من 40 مكتباً حول العالم، أما أكبر عملياتها فتتركز في جنيف، وهيوستن، ولندن، وسنغافورة، وتتمحور أنشطتها الرئيسية حول تجارة وتوزيع منتجات الطاقة على المستوى العالمي، بما في ذلك أكثر من 6 ملايين برميل نفط خام يومياً، و10 ملايين طن من الغاز البترولي المسال سنوياً. وقد بلغت عائدات الشركة 168 مليار دولار عام 2015.

وتضم أصول “فيتول” منشآت ومستودعات تخزين ضخمة حول العالم تبلغ طاقتها أكثر من 15.5 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى منشآت لتكرير النفط بطاقة إنتاجية تبلغ 390 ألف برميل يومياً، ومجموعة كبيرة من المنتجات المكررة والمنتجات البتروكيماوية، كما تمتلك فيتول المصفاة المستقلة الوحيدة في الفجيرة.