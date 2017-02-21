“أدنوك” توقّع اتفاقية امتياز مع “الصينية للطاقة”

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس اتفاقية امتياز مع الشركة الصينية المحدودة للطاقة بنسبة 4% في حقول أبوظبي النفطية البرية التابعة لشركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية «أدكو» مقابل رسم مشاركة يبلغ 3.3 مليارات درهم (888 مليون دولار).

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها وعضو المجلس الأعلى للبترول، الذي وقع الاتفاقية في مبنى أدنوك في أبوظبي مع يي جيانمينج، رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية المحدودة للطاقة، إنه تماشياً مع توجيهات القيادة باستشراف المستقبل، تم إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع الشركة الصينية والتي تسهم في ترسيخ نموذج مبتكر للعلاقات الاستراتيجية التي تقدمها أدنوك لشركاء الأعمال بما يحقق القيمة الأمثل لمواردنا على المدى الطويل.

وأعرب عن الثقة بأن الشركة الصينية المحدودة للطاقة ستقوم بدور مكمّل للخبرات الفنية لشركائنا الحاليين، وستعززها بديناميكيات جديدة من خلال خبرتها المالية والتجارية والاستثمارية. وقال: إلى جانب تطبيق استراتيجية أدنوك 2030 للنمو وخطة العمل التنفيذية للسنوات الخمس المقبلة، نعتزم مواصلة التعاون مع الشركاء المتميزين والقادرين على تقديم قيمة إضافية ضمن مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع النفط والغاز بما يمتلكونه من خبرات تكنولوجية ومالية عالمية المستوى وحضور راسخ في الأسواق.

وتعد الشركة الصينية المحدودة للطاقة ضمن أكبر 10 شركات تتبع القطاع الخاص في الصين وهي تتخصص في قطاعات الطاقة والخدمات المالية. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية المحدودة للطاقة: نحن سعداء بتعزيز علاقتنا مع أدنوك من خلال هذا الامتياز الذي يتيح لنا المشاركة في أنشطة استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من الحقول البرية في أبوظبي، إلى جانب تعزيز قدرة الشركة الصينية المحدودة للطاقة على الاستفادة من احتياطيات النفط والتداول في الأسواق المفتوحة.

وأضاف: تعزز هذه الاتفاقية مجالات التعاون والتكامل بين احتياطيات أدنوك في الحقول البرية ومنشآتنا للتخزين في الصين وجنوب شرق آسيا. فمن خلال إنشاء ممر للطاقة بين الصين والشرق الأوسط وأوروبا، يمكننا ربط السوق الصينية مع كل من موارد أبوظبي في قطاع الاستكشاف والتطوير من جهة ومع الأسواق الأوروبية من جهة أخرى.

وتمتلك الشركة الصينية المحدودة للطاقة حصة أغلبية في شركة كازاخستان الوطنية للنفط والغاز «كازموناي جاز العالمية»، بالإضافة إلى استثمارات في قطاع الطاقة في كلٍ من الصين، وأفريقيا، وأوروبا، ومنطقة آسيا – المحيط الهادي. وقامت ببناء منشآت تخزين النفط على نطاق واسع في الصين.

كما تمتلك محطات للنقل والشحن وتزويد الوقود في كلٍ من فرنسا، وإسبانيا، ورومانيا، والعديد من دول حوض البحر المتوسط والبحر الأسود. كما تعمل على تطوير آلية لسوق احتياطيات النفط تجمع بين أوروبا والشرق الأوسط والصين.

اكتملت امتيازات حقول النفط البرية التابعة لشركة أدكو في أبوظبي، حيث تنضم الشركة الصينية للطاقة إلى: «بي بي» البريطانية التي تدير حصة 10%، وتوتال الفرنسية (10%)، والشركة الوطنية الصينية للبترول (8%)، وإنبكس اليابانية (5%)، وجي إس إنرجي من كوريا الجنوبية (3%). وتحتفظ أدنوك بنسبة 60% التي تشكل الغالبية في امتيازات «أدكو» للحقول النفطية البرية.