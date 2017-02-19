“أدنوك” تمنح “سي ان بي سي” الصينية 8% في امتياز بري

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قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يوم الأحد إنها وقعت عقدا يمنح مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) حصة قدرها ثمانية بالمئة في امتياز لشركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة (أدكو).

وقالت ادنوك في بيان إن سي.ان.بي.سي دفعت علاوة توقيع قدرها 6.5 مليار درهم (1.8 مليار دولار) للدخول في الامتياز البري البالغة مدته 40 عاما الذي تديره أدكو.

يضم امتياز أدكو حقول باب وبوحصا وشاه وعصب وتبلغ موارده الإجمالية ما بين 20 و30 مليار برميل من المكافئ النفطي على مدى فترة الامتياز وتنتج الحقول 1.6 مليون برميل يوميا ومن المتوقع أن تصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا في 2017.

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Tags:أدنوكسي.ان.بي.سيشركات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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