“أدنوك” تفتتح محطتين جديدتين ضمن مشروع محطات “أدنوك اكسبرس”

تنفيذاً لخطتها الرامية لافتتاح 10 محطات جديدة ضمن المرحلة الأولى لشبكة “أدنوك إكسبرس” المخصصة لخدمة المناطق والطرقات الأكثر ازدحاماً في مدينة أبوظبي وضواحيها وفق مفهوم جديد يحدد خدماتها بتعبئة الوقود فقط، أعلنت شركة أدنوك للتوزيع عن افتتاح محطتين جديدتين في مدينة أبوظبي هما محطة “القرم” الواقعة على شارع الشيخ زايد، ومحطة “الخبيرة” في منطقة البطين بأبوظبي.

وتزود محطات وقود “أدنوك اكسبرس” المشتركين باثنين من منتجات الوقود هما سوبر98 وخصوصي 95 استناداً إلى نتائج استبيان نفذته الشركة لتحديد أنواع الوقود التي يفضلها العملاء في المناطق المجاورة لهاتين المحطتين.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ “أدنوك للتوزيع ان سلسلة ’أدنوك اكسبرس‘ تمثل تطبيقاً عملياً لما نعتمده من قيم مؤسسية وتشغيلية في مقدمتها المرونة والابتكار والكفاءة فضلاً عن التميز في خدمة العملاء.

وبالإعلان عن افتتاح المحطتين الجديدتين يصل عدد محطات “أدنوك اكسبرس” العاملة حالياً إلى 4 محطات، في حين تشمل المرحلة الأولى للمشروع والتي من المتوقع استكمالها خلال الربع الأول من العام الجاري افتتاح 6 محطات.