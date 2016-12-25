“أدنوك ” تفتتح محطة خدمة “المهذب” في أم القيوين

افتتحت شركة “أدنوك للتوزيع” محطة خدمة “المهذب” في إمارة أم القيوين وذلك في إطار سعيها لتعزيز شبكة محطات الخدمة التابعة لها في مختلف مناطق الدولة.

وجهزت محطة خدمة “المهذب” الواقعة على طريق الإمارات بـ 5 جزر و8 مضخات لتقدم الوقود بأنواعه الثلاث إي بلس 91 وخصوصي 95 وسوبر 98 إضافة الديزل الصديق للبيئة والغاز الطبيعي للمركبات على مدار 24 ساعة.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة “أدنوك للتوزيع” أنه بافتتاح محطة خدمة “المهذب” يرتفع عدد محطات الخدمة العاملة في إمارة أم القيوين إلى 14 محطة الأمر الذي يؤكد التزامنا وعزمنا على استكمال خطتنا التوسعية الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد على خدماتنا ومنتجاتنا عالية الجودة ومواكبة النمو العمراني والسكاني الذي تشهده دولة الإمارات.

وأضاف يأتي افتتاح هذه المحطات الجديدة كجزء من سلسلة للإعلان عن مجموعة إضافية من محطات الخدمة التي سيتم افتتاحها قبل نهاية العام الجاري 2016 في حين تحمل الخطط التوسعية لعام 2017 في طياتها افتتاح 18 محطة خدمة إضافية في مختلف المناطق الشمالية في الدولة.

وزوّدت محطة خدمة المهذب بمجموعة من المرافق التي من شأنها توفير تجربة تسوّق مميزة لروّادها في مقدمتها متجر واحة أدنوك ومطعم للوجبات السريعة وجهاز الصراف الآلي إضافة إلى المسجد.