“أدنوك” تسعى لشراكات جديدة

أكّد الدكتور “سلطان الجابر” وزير الدولة والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للبترول “أدنوك”، أن عمليات الدمج والتكامل، وتعزيز كفاءة وفعالية التكاليف في جميع شركات المجموعة، ساهمت بشكل مباشر في تخفيض المصاريف التشغيلية لتكلفة إنتاج برميل النفط.

وقال في مؤتمر نفطي بأمريكا اليوم، وفق ما نقلت عنه “سكاي نيوز عربية” إن الشركة تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية جديدة تحقق قيمة إضافية وتدعم خطط النمو المستقبلية.

وأشار إلى أن الشركة تتطلع للعمل مع شركاء لديهم استعداد للالتزام بالاستثمار في بناء شراكات متكاملة لا تقتصر على الاستكشاف والتطوير والإنتاج، بل تشمل أيضاً كافة مكونات سلسلة القيمة في النفط والغاز والمصافي والبتروكيماويات بما في ذلك الخدمات البحرية والبرية والنقل والشحن.

وكانت “أدنوك” وقعت مؤخرا اتفاقيات امتياز مع كل من شركة “بي بي” وشركة بترول الصين الوطنية، والشركة الصينية المحدودة للطاقة.

وخلال العام الماضي دمجت “أدنوك” شركاتها العاملة في المناطق البحرية وهي “أدما العاملة” و”زادكو”، وكذلك تم دمج شركاتها للنقل والشحن والخدمات البحرية، وهي إسناد وإرشاد وأدناتكو، وذكرت بعض المصادر أنه تم تسريح مجموعة من موظفي الشركة وشركاتها التابعة.