أدنوك تخطط لإغلاق وحدة فصل مكثفات للصيانة

قالت أربعة مصادر مطلعة إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قد تؤجل شحنات النفتا، حيث تخطط لإغلاق إحدى وحدتي فصل المكثفات في الرويس الواقعة في غرب أبوظبي لإجراء أعمال صيانة تستمر أسبوعين في مايو أيار.

وذكر أحد المصادر يوم الأربعاء أن الشركة قررت إغلاق وحدة الفصل، وهي إحدى وحدتين تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 140 ألف برميل يوميا، بعد اكتشاف تسرب في خط أنابيب تمت السيطرة عليه بعد ذلك. وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها نظرا لأنها غير مخولة بالحديث عن الأمر علنا.

وأشارت المصادر إلى أن شحنات النفتا، التي تشكل ما لا يقل عن 50 بالمئة من عائد المنتجات النفطية الناتجة عن فصل المكثفات، قد تتأجل لكن ليس لديها أي تفاصيل بخصوص عدد الشحنات التي قد تتأثر.

وتنتج كل وحدة فصل نحو 210 آلاف طن من النفتا شهريا عندما تعمل بكامل طاقتها.

وامتنع مسؤول في أدنوك عن التعليق عندما اتصلت به رويترز.

وجاءت أنباء الإغلاق الذي تخطط له أدنوك بعد أسبوعين من إغلاق قطر وحدة فصل مكثفات بشكل مفاجئ.

وقالت المصادر إن أدنوك لن تصدر المكثفات حيث من المتوقع أن تحول الإمدادات الزائدة إلى وحدة الفصل الأخرى.

وأغلقت أدنوك وحدة تكسير السوائل المبقاة بالحفز التي تنتج 127 ألف برميل يوميا في القطاع الغربي من مصفاة الرويس البالغة طاقتها 800 ألف برميل يوميا بعد حريق في وحدة للبتروكيماويات.

ومن غير المتوقع أن تعود الوحدة للعمل قبل الربع الأول من 2018.