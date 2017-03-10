“أدنوك ” تخطر عملاءها بخفض مخصصات النفط في مارس وأبريل

قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (أدنوك) اليوم الخميس إنها أخطرت عملاءها بخفض مخصصات النفط في شهري مارس آذار وأبريل نيسان.

وقالت أدنوك لعملائها في خطاب صادر بتاريخ السادس من مارس آذار حصلت عليه رويترز اليوم “تمشيا مع قرار أوبك بخفض الإنتاج يؤسفنا أن نخطركم بأن مخصصات النفط الخام لشهري مارس وأبريل 2017 سيجرى خفضها.”

وقال الخطاب إن إمدادات خام زاكوم العلوي فقط سيجري تخفيضها في مارس آذار خمسة في المئة بينما في أبريل نيسان ستشمل التخفيضات خامي مربان وداس بنسبة خمسة في المئة وزاكوم العلوي بنسبة ثلاثة في المئة.