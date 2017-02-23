“أدنوك” توقع اتفاقية استراتيجية لبيع الغاز المسال لـ”فيتول”

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اتفاقية استراتيجية مع «فيتول»، أكبر شركة مستقلة في العالم لتجارة الطاقة، تبيع بموجبها أدنوك 528 ألف طن سنوياً من الغاز البترولي المسال لشركة فيتول على مدى السنوات العشر المقبلة.

وقّع الاتفاقية التي تمتد حتى 31 ديسمبر 2026 وتبدأ بأثر رجعي اعتباراً من 1 يناير 2017 عبدالله سالم الظاهري، مدير دائرة المبيعات والتسويق في أدنوك، وراسل هاردي، عضو اللجنة التنفيذية لشركة فيتول في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال فعاليات «الأسبوع الدولي للبترول»، الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن.

وقال عبدالله سالم الظاهري: تطبّق أدنوك استراتيجية جديدة لبيع إنتاجها من الغاز البترولي المسال وفق عقود طويلة الأجل، بما يضمن التعامل الأمثل مع فائض المعروض الناتج عن التطور الكبير الذي شهدته تقنيات إنتاج الغاز الصخري. وتمثّل هذه الاتفاقية التي ترسخ علاقات طويلة الأمد بين أدنوك وفيتول، نموذجاً متميزاً للشراكات المبتكرة التي تقودها أدنوك. وهي تحقق قيمة إضافية مثالية على المدى الطويل، وتزيد من قيمة مواردنا من الغاز، مما يضمن مرونة أدنوك ومقدرتها على التكيّف والاستجابة لمختلف التغييرات المستقبلية في أسواق الطاقة العالمية.

وتأسست شركة فيتول بمدينة روتردام الهولندية عام 1966، وولديها أكثر من 40 مكتباً حول العالم. وتتركز أكبر عملياتها في جنيف، وهيوستن، ولندن، وسنغافورة. وتتمحور أنشطتها الرئيسية حول تجارة وتوزيع منتجات الطاقة على المستوى العالمي، بما في ذلك أكثر من 6 ملايين برميل نفط خام يومياً، و10 ملايين طن من الغاز البترولي المسال سنوياً. وبلغت عائدات الشركة 168 مليار دولار عام 2015.

وعن الاتفاقية قال راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لشركة فيتول في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: يسعدنا التعامل مع أدنوك على المدى الطويل ضمن هذه الاتفاقية الاستراتيجية. فالغاز البترولي المسال هو مصدر مهم للوقود النظيف سيسهم في دعم مشاريعنا التي تتوسع في القطاعات المرتبطة بهذا النوع من المنتجات.

وتضم أصول «فيتول» منشآت ومستودعات تخزين ضخمة تتوزع على 6 قارات تبلغ طاقتها أكثر من 15.5 مليون متر مكعب إضافة إلى منشآت لتكرير النفط بطاقة إنتاجية تبلغ 390 ألف برميل يومياً، ومجموعة كبيرة من المنتجات المكررة والمنتجات البتروكيماوية توزع تحت العلامة التجارية «شل» في 16 دولة أفريقية إضافة إلى قارة أستراليا، كما تمتلك فيتول المصفاة المستقلة الوحيدة في الفجيرة.