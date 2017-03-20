“أدكو” تتسلم 6 عروض من شركات عالمية لتطوير حقل “باب” النفطي

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قالت مصادر مطلعة، أن شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية “أدكو” تسلمت عروضا من 6 شركات لتطوير حقل “باب” النفطي.

وأوضحت المصادر، أن الشركات التي قدمت عروضها شملت كلاً من:

– الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية.

– شركة بتروفاك البريطانية.

– شركة سايبم الإيطالية.

– شركة تكنيكاس ريوديناس الإسبانية.

– ائتلاف مكون من شركة إس كيه إنجنيرينغ أند كونستراكشن ليمتد الكورية الجنوبية وشركة أنتيسكا الاسبانية.

– ائتلاف مكون من شركة جيه جي سي اليابانية وشركة الانشاءات البترولية الوطنية الاماراتية.

وأشارت المصادر إلى أن العقد يتضمن إنشاء توسعات المرافق المتكاملة لحقل الباب ليبلغ معدل انتاج النفط فيه 450 ألف برميل يومياً.
وكانت شركة “أدكو” قد أعادت طرح مناقصة توسعات المرافق المتكاملة لحقل نفط الباب وذلك بعد أن ألغت المناقصة الأولى، وتضمنت المناقصة الجديدة نطاقا أضيق من الأعمال وانخفضت التكلفة فيها من 3 مليارات إلى ملياري دولار.

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Tags:أدكوحقولنفط
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امل صبرى

امل صبرى

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