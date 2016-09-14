“أجيليتي” تعتزم استثمار 100 مليون درهم في أبوظبي

تعتزم شركة “أجيليتي” المتخصصة في مجال الخدمات اللوجستية استثمار نحو 100 مليون درهم في مركز لوجستي جديد لها في منطقة المصفح بأبوظبي.

ويمتد المركز على مساحة 20 ألف متر مربع ، وتبدأ أعمال البناء فيه قبل نهاية 2016، ويتوقع الإنتهاء منه خلال الربع الرابع من 2017.

وأفاد “باسل الدباغ” الرئيس التنفيذي للشركة أن الشركة مستمرة بالتوسع في موانئ الإمارات ومناطقها الحرة، إضافة إلى الازدياد المستمر في عدد الحاويات التي تصل إلى ميناء خليفة، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع لامتلاك شاحنات جديدة مطلع العام 2017 .

وأشار إلى أن النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية والشركات الصناعية تعد من أكثر القطاعات طلباً على الخدمات اللوجستية في أبوظبي، بينما تعد قطاعات التجزئة والسلع الاستهلاكية والأغذية والمشروبات وقطاع الرعاية الصحية أكثرها طلباً في دبي.