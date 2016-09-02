أجمل ناطحات السحاب “الملتوية” في العالم

احتل برج “شنغهاي” قائمة أطول الناطحات “اللولبية” الشكل في العالم في قائمة مجلس “الأبنية المرتفعة والمناطق الحضرية” الذي يقع مقره في شيكاغو.

وضمت القائمة التي نشرتها “سي.إن.إن” أبراج “أوشن هايتس” و”كيان” و”خليفة” في دبي علاوة على برج دبي الجديد (تحت الإنشاء) وبرج جدة المقرر افتتاحه في 2019.

البنايات المختارة مجموعة من أكثر الهياكل أسرا للأعين لجمالها خاصة التواءاتها وتعرجاتها الهندسية غير المعتادة.

ناطحات سحاب قائمة وأخرى تحت الإنشاء

شمل التقرير الصادر حديثا تصنيف 28 ناطحة سحاب غير منتظمة الشكل حسب أطوالها على مستوى العالم.

وعرف التقرير الذي حمل اسم “التقرير-الأبنية الطويلة الملتوية” المباني المدرجة في القائمة بأنها التي لا يقل ارتفاعها عن 90 مترا وتتميز بالتواءات في طوابقها أو واجهاتها كلما زاد ارتفاعها.

ضم التقرير 15 ناطحة سحاب قائمة حاليا و13 ناطحة سحاب أخرى تحت الإنشاء من أهمها برج جدة.

تغير نظريات تصميم ناطحات السحاب

ناطحات السحاب غير منتظمة الشكل ظاهرة حديثة بدأت ببرج “تيرننج تورسو Turning Turso للمعماري الإسباني “سانتياجو كالاترافا” والذي شيد قبل 11 عاما فقط في مدينة “مالمو” السويدية.

أسهم التقدم في التشييد والهندسة وبرامج التصميمات المعمارية في ازدهار هذا القطاع من العمارة.

وأوضح التقرير أن الشكل غير التقليدي في المباني اللولبية يعني أن كل مكون يحتاج لدراسة متأنية تخص تأثير الرياح والأحمال على الأعمدة الداخلية واختلافات التصميم على الطوابق وغيرها.

وذكر التقرير أن برج “دياموند تاور” الذي لا يزال تحت الإنشاء ويصل ارتفاعه إلى 432 مترا في جدة هو الوحيد في القائمة الذي يدور دورة كاملة 360 درجة مع ارتفاعه في السماء.

وضمت القائمة سكاي مايل تاور (Sky Mile Tower) في طوكيو وأندرشافت ( Undershaft) في لندن و432 بارك أفينو (432 Park Avenue) وبرج التجارة العالمي في نيويورك.

1- شنغهاي تاور (شنغهاي، الصين) –Shanghai Tower

يحتل “شنغهاي تاور” قائمة مجلس “الأبنية المرتفعة والمناطق الحضرية” بارتفاع 632 مترا. والبرج أطول الأبنية في الصين وثاني أطول ناطحات السحاب في العالم بعد برج خليفة.

2- لاكتا سنتر (سان بطرسبرج، روسيا) – Lakhta Center

لاكتا سنتر الذي لا يزال تحت الإنشاء من تصميم المعماري البريطاني “توني كيتل” بالتعاون مع شركة “جور بروجكت” Gorproject ويتوقع أن يبلغ ارتفاعه 462 مترا ويستكمل بنهاية 2018.

3- أوشن هايتس (دبي – الإمارات) – Ocean Heights

ناطحة سحاب سكنية في دبي مارينا بارتفاع 310 أمتار و83 طابقا وهي ثاني أطول ناطحة سحاب لولبية مستكملة البناء وقد صممها المعماري الأمريكي “أندرو برومبرج”.

4- كيان تاور ( دبي، الإمارات) – Cayan Tower

افتتح البرج في عام 2013 ويصل ارتفاعه إلى 306 أمتار وهو ثالث أطول ناطحة سحاب “لولبية” مكتملة الإنشاء في العالم وقد صممتها شركة “سكيدمور أونجز آند ميلر”.

5 – إيفولوشن تاور (موسكو، روسيا) – Evolution Tower

يبلغ ارتفاع “إيفولوشن تاور” الذي افتتح في العام الماضي 246 مترا وصممه “فيليب نيكاندروف” بشركة “جوربروجكت”.

فكرة البرج مستوحاة من كاتدرائية القديس باسيل وبرج تالين الذي لم يكتمل.

6- تيرننج تورسو (مالمو، السويد) – Turning Torso

أول برج “لولبي” في العالم بارتفاع 190 مترا للمصمم المعماري الإسباني “سانتياجو كالاترافا” وافتتح في عام 2005.

7- برجا أبسولوت وورلد تاورز “إي آند دي” (أونتاريو، كندا) – Absolute World Towers E&D

أطلق عليهما السكان المحليون اسم “مارلين مونرو” وقد صممته شركة “إم.إيه.دي MAD” للعمارة ويبلغ ارتفاعهما 176 و158 مترا.

8- برج خليفة (دبي، الإمارات)

حصل على لقب أطول برج في العالم حين افتتح في عام 2010 ويبلغ ارتفاعه 828 مترا بزيادة 198 مترا عن أقرب منافسيه المكتملين.

9- برج دبي الجديد (دبي، الإمارات) – The Tower

يتوقع أن ينتزع برج دبي الجديد اللقب من جاره برج خليفة وتشير تقارير إلى أنه سيزيد عليه ارتفاعا بمائة متر.

ولم يعلن بعد بشكل رسمي عن اسم البرج الذي صممه المعماري “سانتياجو كالاترافا” ويتوقع افتتاحه في عام 2020 بمنطقة خور دبي.

10- برج جدة (السعودية)

ينافس برج جدة للحصول على لقب أطول برج في العالم، وهو من تصميم “أدريان سميث جوردن جيل للعمارة”.

يسعى البرج لتحطيم حاجز الألف متر ارتفاعا عند استكماله في عام 2019 ويتوقع ان تبلغ تكلفته الإجمالية 1.23 مليار دولار.

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