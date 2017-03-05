” أبوظبي للمطارات: 71 % نسبة الإنجاز في مشروع مبنى المطار الجديد

قال المهندس عويضة مرشد المرر رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات أن نسبة الإنجاز في مشروع مبنى مطار أبوظبي الجديد وصلت إلى 71 %، لافتاً إلى أن تكلفة المشروع تجاوزت 19 مليار درهم.

وأوضح أن المبنى سيعمل على رفع الطاقة الاستيعابية للمطار الحالي من 20 مليون مسافر إلى 45 مليون مسافر سنوياً، لافتاً إلى أنه سيستقبل بعد اكتمال أعماله 30 مليون مسافر سنوياً أي ما يقارب 8.500 مسافر في الساعة أثناء فترة الذروة.

وأشار إلى أن مساحة المبنى الكلية تبلغ 3.5 مليون متر مربع، ويحتوي على أكبر قوس داخلي في العالم يمتد على مسافة 180 متراً، وارتفاع 52 متراً، ويزن حوالي 1000 طن متري.

وأضاف أن المبنى سيشمل 65 بوابة وصول للطائرات تضم 8 بوابات، وصالات بمساحة إجمالية تصل إلى 30 ألف متر مربع، ومحال تجزئة ومطاعم بمساحة 35 ألف متر مربع، كما يتضمن مبنى لمواقف السيارات مكوناً من 3.400 موقف للانتظار لفترات قصيرة، ومنطقة مخصصة لمواقف الانتظار لفترات طويلة تتسع لـ 1500 مركبة.