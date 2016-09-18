“أبوظبي للإسكان” تحدّث بيانات 60 ألف طلب إلكترونياً

كشفت هيئة أبوظبي للإسكان عن تحديث بيانات أكثر من 60 ألفا بواسطة الربط الإلكتروني، كانت قد تلقتها من المواطنين من مختلف الجهات، سواء مباشرة من قبل الهيئة أو عبر مراكز الخدمة المتكاملة أو عن طريق تطبيق الهاتف الذكي والموقع الإلكتروني.

وأشارت الهيئة إلى أن الربط الإلكتروني لا يتطلب تقديم أي مستندات إلا بطاقة الهوية فقط.

وأكد سيف بدر القبيسي المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان أن هذا النظام يتيح التفاعل مع مختلف الجهات الحكومية المزودة للبيانات والتي يبلغ عددها 16 جهة حتى الآن، والشركاء في القطاع الخاص، حيث يمكن التقدم للحصول على المنح والقروض السكنية، باستخدام بطاقة الهوية، وتتم العملية خلال 10 دقائق فقط.

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