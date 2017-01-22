“أبوظبي لبناء السفن” تعتزم تنفيذ مشاريع بـ 1.5 مليار درهم

قال خالد المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن، أن الشركة ستنفذ مشاريع بقيمة 1.5 مليار درهم في 2017.

وأوضح أن الشركة فازت بعقود هذه المشاريع خلال الأعوام الماضية، لافتاً إلى أنه من المتوقع الانتهاء منها في عام 2017.

وأشار إلى أن أهم هذه المشاريع هو مشروع بينونة المشتمل على بناء وتجهيز 6 سفن فئة 72 متراً من طراز كورفيت لصالح القوات البحرية الإماراتية حيث قامت الشركة ببناء وتسليم خمس سفن وسيتم تسليم السفينة السادسة والأخيرة في المشروع خلال معرض أديكس نافدكس المقبل في نهاية فبراير 2017.

وأضاف أن من بين هذه المشاريع أيضاً هو مشروع أيلة ويشتمل على بناء اثنتين من سفن الدوريات البحرية فئة 67 متراً لصالح جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، إضافة إلى مشروع سفن الإنزال لدولة الكويت وزوارق حرس السواحل حيث قامت الشركة بتقديم خدمات الإصلاح والصيانة لسفن القوات البحرية، وستوسع مجال هذه الخدمات خلال الأيام القادمة.