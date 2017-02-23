أبوظبي ضمن أفضل 35 وجهة للزيارة خلال 2017

حلت أبوظبي في المركز 17 في قائمة أفضل 35 وجهة عالمية للزيارة في 2017 وضعها موقع شبكة «ماتدور نت وورك» العالمية متقدمة على سياتل ومدينة صقلية وسان بطرسبورغ الروسية ومدينة كويبيك واوتاوا الكندية.

وقال التقرير إن أبوظبي تزخر بواحات مدن، وحصون تاريخية، ومحميات طبيعية وكثبان رملية طالما جذبت المستكشفين على مر التاريخ كما تحتضن جامع الشيخ زايد المعلم الحضاري المميز، الذي يعد مقصداً للزوار من أنحاء العالم.

وأضاف أن الإمارة تعد واحدة من أفضل الأماكن في العالم للاطلاع على الثقافة الإسلامية. وعلى الصعيد العالمي جاءت الأردن في المرتبة الأولى تلتها لوس أنجلوس ثم شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية ثم سيسيمويت في غرينلاند وشبه جزيرة فالديس في الأرجنتين.