أبوظبي تستضيف معرضاً لصناعة التدفئة والتهوية أكتوبر القادم

يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر القادم معرض أبوظبي للأقلمة لعرض احدث تكنلوجيا المحترفين والخبراء في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد.

و ذكر محمد القيسي مدير عام يو تي إس كاريير انهم يشاركون كراع بلاتيني في هذه الفعالية المخصصة لخبراء صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد في الإمارات مؤكدا على التزام الشركة بالريادة في المجال البيئي والابتكار المستدام لافتا الى أن منتجاتهم الجديدة هي الأحدث في مجال كفاءة استخدام الطاقة المصمم خصيصا لمنطقة الشرق الأوسط.

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