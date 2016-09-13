أبوظبي تستضيف مؤتمر حماية صحة العُمّال 25 الجاري

تنطلق في أبوظبي في الفترة من 25 – 28 سبتمبر الجاري فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر حماية صحة العُمال في الشرق الأوسط، والذي يناقش أبرز التحديات الرئيسية التي تواجه نجاح تطبيق برامج حماية صحة العمال وفحص قضايا رفاهية العمال ومناقشة أحدث التشريعات التي تتحكم في صحة وسلامة مكان العمل.

يسلط المؤتمر الذي تنظمه كل من ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط والجمعية القانونية لحماية صحة العمال (BOHS) الضوء على أهم القضايا والتوجهات التي تؤثر على صحة ورفاهية العمال على المستوى الإقليمي.

وأوضح أحمد باولس الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط قائلاً: «سلامة ورفاهية العامل في بيئة العمل اليوم من الأهمية بمكان، حيث تؤثر على كافة جوانب الصناعة والتجارة. وتسلط دورة المؤتمر الثالثة على أهم القضايا التي تؤثر على السلامة والصحة المرتبطة بالعمل كما توفر رؤى رئيسية عن توفير حلول فاعلة».

وقال ستيف بيركنز، الرئيس التنفيذي في BOHS: «توفر الدورة الثالثة من مؤتمر حماية صحة العُمال BOHS في الشرق الأوسط فرصة لنقل الرسائل الحيوية عن حماية صحة العمال لقطاع عريض من الجماهير في منطقة الشرق الأوسط الصناعية المتنامية والهامة».

ويتضمن برنامج المؤتمر على مدى أربعة أيام مؤتمرا لمدة يومين تتخلله دورات تطوير احترافية معتمدة من BOHS بمشاركة أكثر من 25 من أبرز المتحدثين الدوليين والإقليميين.

ومن أبرز هؤلاء المتحدثين جون كونيل، استشاري الصحة المهنية في «جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية بالسعودية» والذي يتحدث عن العلاقة بين الصحة الذهنية والنظافة المهنية، ومدى تأثير المخاطر «النفسية والاجتماعية» مثل الضغط والقلق والإحباط على سوء الصحة النفسية فضلا عن العديد من الأعراض البدنية مثل أمراض القلب والعدوى.

وقال كونيل إن ذلك بلا شك له تأثيره الضار على اللياقة المهنية والصحة العامة، حيث يؤثر ليس على قدراتهم الوظيفية فحسب وإنما على كافة جوانب حياتهم اليومية أيضاً. وأوضح قائلاً: «لذلك من المهم أن تتضمن النظافة الصناعية أو المهنية تقييم المخاطر النفسية والاجتماعية ضمن مجموعات المخاطر الكلية، إضافة إلى العوامل الكيميائية والبدنية والبيولوجية والعملية».

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