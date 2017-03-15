“أبوظبي الوطني” يعمل على طرح 3 شركات للاكتتاب العام

كشف مجد معايطة رئيس دائرة الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني، أن هناك بين شركتين إلى ثلاث شركات يجهزها البنك لإتمام طرحها للاكتتاب العام الأولي خلال العام الجاري في أسواق الامارات الرئيسية، متوقعا إتمام إدراجها خلال الربعين الثاني والثالث هذا العام.

وقال ايضا خلال القمة العربية للاكتتابات العامة الاولية أن البنك يعمل حاليا على إدراج شركتين في السوق الثانية بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأوضح، أن الشركتين المتوقع طرحهما خلال العام الجاري تعملان في قطاعي الاستثمار والعقار، مبينا أن البنك سيقدم لكليها خدمات استشارية بشأن الطرح.

من جهته قال حسن السركال نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي، أنه يتوقع إدراج ثلاث شركات خليجية في سوق دبي المالي إدراجا مزدوجا، خلال الفترة القادمة من العام الجاري.