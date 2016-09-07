“أبوظبي الوطني” يطلق خدمة تمويل سلسلة الموردين مع “الاتحاد للطيران”

عينت الاتحاد للطيران بنك أبوظبي الوطني لإقامة خدمة تمويل سلسلة الموردين المبتكرة والإلكترونية بالكامل والتي سوف تسمح للاتحاد بتوسيع المزايا المقدمة للموردين الاستراتيجيين.

ويعد بنك أبوظبي الوطني أول بنك في الإمارات يقدم منصة خدمة تمويل الموردين ومقرها في المنطقة.

وخدمة تمويل سلسلة الموردين هي عبارة عن مجموعة من الحلول تهدف إلى تحسين التدفق النقدي من خلال السماح للشركات بتوسيع شروط الدفع للموردين في حين تمكن الموردين – الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبا – من الحصول على دفعاتهم في وقت سابق مما يخدم جميع الأطراف.

وستنتقل فواتير الموردين التي تصل للاتحاد للطيران إلكترونيا إلى بنك أبوظبي الوطني ويقوم البنك بعدها بترتيب الدفع فورا مقابل هذه الفواتير وبالتالي يحصل موردو الاتحاد للطيران على أموالهم بشكل أسرع بكثير وفي شروط تمويل تنافسية تفوق الشروط التمويلية إذا ما تم التمويل بشكل مستقل.. وستستفيد شركة الاتحاد للطيران في التعامل مع مورديها الذين سيتمتعون بملاءة مالية ونظام مريح للدفع وبالتالي تعزيز سلسلة التوريد المحلية.

ويأتي هذا الحل المالي الجديد نتيجة لمبادرة مشتركة بين الشركتين.. وتعد الاتحاد للطيران أول عميل يقوم باستخدامه وهو خدمة مصرفية إلكترونية بالكامل تمكن كلا من الاتحاد للطيران وبنك أبوظبي الوطني من معرفة التزاماتهم المالية بشكل آني.

وقال جيمس ريجني رئيس الشؤون المالية لمجموعة الاتحاد للطيران إن الاتحاد للطيران دائما في الطليعة لقيادة الكفاءات وخلق بيئة عمل صحية لشركائنا.. معربا عن سعادته بأن تكون الاتحاد للطيران أول المستخدمين لبرنامج تمويل الموردين من بنك أبوظبي الوطني.

واضاف انه مع مواصلة الشركة ابتكاراتها ونموها سيساعدنا هذا المنتج المصرفي على دعم ودفع السيولة في مختلف أنحاء سلسلة التوريد لدينا..

ونحن نتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع بنك أبوظبي الوطني من أجل خدمة مصالح عملائنا في جميع أنحاء العالم.

وقال مارك ياسين مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية العالمية للمؤسسات في بنك أبوظبي الوطني.. إن ما نقدمه اليوم للاتحاد للطيران هو منتج مالي متطور ذو قيمة مضافة ويضع بنك أبوظبي الوطني في طليعة الابتكار المصرفي في المنطقة وقادر على تقديم منتجات ذات مستوى عالمي إلى السوق المحلية.

واضاف إن خدمة تمويل سلسلة الموردين موجودة عالميا ولكنها لا تزال جديدة في منطقة الشرق الأوسط.. ونقوم بهندسة منتجاتنا المصرفية لتناسب الشروط التجارية في منطقة الشرق الأوسط مما يعطي العملاء الدعم المطلوب من البنك الذي يتمتع بخبرة محلية عريقة.

وقال ” لقد استثمرنا بكثافة في مجال التكنولوجيا لتلبية المستوى الدولي المطلوب من الرقي في المعاملات المصرفية الإلكترونية.. والبنك اليوم فخور جدا بكوننا قادرين على مساعدة الاتحاد للطيران، فضلا عن عملاء آخرين في المستقبل، في إدارة رأس المال العامل بشكل أكثر كفاءة وأمان”.

وسوف يستمر بنك أبوظبي الوطني في الاستثمار في هذا المنتج في أعقاب الإطلاق الناجح لحل تمويل سلسلة الموردين في المنطقة وجعله أكثر تطورا من الناحية التكنولوجية بما في ذلك تقديم المنتج تحت غطاء إسلامي.

ويبحث بنك أبوظبي الوطني أيضا في ترتيب برنامج لتمويل موزعي العملاء في دولة الإمارات لمساعدتهم على تحسين مبيعاتهم من خلال قنوات التوزيع الخاصة بهم.

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