” أبوظبي الوطني” يصدر سندات بقيمة 885 مليون دولار في تايوان

قال بنك أبوظبي الوطني اليوم الاثنين إنه جمع 885 مليون دولار أمريكي من خلال بيع سندات لأجل 30 عاما في تايوان في يناير كانون الثاني.

ويأتي الإصدار الذي طرح مع مؤسسات استثمار بعد تدشين البنك لباكورة إصداراته من “سندات فورموزا” في تايوان في أكتوبر تشرين الأول في أول إصدار من نوعه من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأجل 30 عاما.

وسندات فورموزا هي السندات التي تصدرها جهات أجنبية في تايوان بعملات غير الدولار التايواني.

وقال بنك أبوظبي الوطني إن الإصدار جزء من استراتيجية البنك الرامية إلى تنويع تمويله من خلال طرق أبواب مستثمرين في أماكن جديدة حول العالم.