“أبوظبي الوطني” يجمع 587 مليون دولار من سندات خضراء

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قالت بورصة لندن اليوم الخميس إن بنك أبوظبي الوطني أصدر أول سندات خضراء من منطقة الخليج ليجمع 587 مليون دولار لتمويل مشاريع مكافحة تغير المناخ.

تستخدم حصيلة هذا النوع من السندات للمساعدة في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة ووسائل النقل غير المضرة بالبيئة ومعالجة مياه الصرف.

وقالت البورصة في بيان “ترحب بورصة لندن اليوم بإدراج أول سندات خضراء على الإطلاق من منطقة الخليج أصدرها بنك أبوظبي الوطني.”

وقال داركو هايدوكوفيتش مدير صناديق أدوات الدخل الثابت والتحليلات ببورصة لندن “يقود (البنك) جهود فتح مجال التمويل البيئي والنهوض به في أنحاء منطقة الشرق الأوسط.”

تدرج السندات البالغة مدتها خمس سنوات في بورصة لندن.

وقالت مجموعة إس.إي.بي المصرفية السويدية اليوم إن إصدارات السندات الخضراء العالمية قد تصل إلى ما بين 125 مليارا و150 مليار دولار هذا العام مع استمرار الطلب على استثمارات البنية التحتية المنخفضة الكربون.

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Tags:أبوظبي الوطنيبنوكسندات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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